حدث ليلًا| مواعيد صرف معاشات ديسمبر بالزيادات الجديدة.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. موقف محرج لوزير المالية السوداني.. أب مصري يعذب بناته الـ 3 في المنزل

ينشر موقع “صدى البلد”، ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي يأتي من أبرزها الموضوعات التالية:
ازاي تدفع فاتورة التليفون والإنترنت وأنت في بيتك؟.. تفاصيل
يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون، لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التاخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة والتي هي تتصل بخدمات الانترنت.
أبرزها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية.. أسباب القرارات المهمة لنقابة المهندسين
أصبح عدد الخريجيين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع.. المزيد
بعد خضوعها لعملية جراحية.. ابتسام تسكت تكشف تطورات حالتها الصحية
حرصت المطربة المغربية، ابتسام تسكت على طمأنت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لم تكشف تفاصيلها.
3 مواد في الترم.. اقتراح برلماني جديد بشأن المواد الدراسية بالمراحل التعليمية
تسعى الدولة بشكل مكثف لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وتحظي بثقة المجتمع طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة. وقامت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعداد ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي هذه الأمور لتنفيذها على أرض الواقع. وأكد الدكتور
أفضل طريقة للتعامل مع زميلك المؤذي في العمل.. مبروك عطية يكشف عنها
تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعه الأزهر سؤالا يقول صاحبه: “عندي في الشغل زميل مؤذي سببلي مشاكل كتير.. أتصرف معاه إزاي؟”.....
الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟
سيعبر يوم الأربعاء القادم كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 XX يبلغ قطره 7 أمتار ويتحرك بسرعة 6.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 208,456 كيلومتر عند الساعة 01:43 ظهرًا بتوقيت مكة (10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش) ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.
سفير الصين بأمريكا: تخفيف إجراءات كورونا بشكل أكبر في المستقبل القريب
قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة الاثنين إنه يعتقد أنه سيتم تخفيف إجراءات الصين بشأن كوفيد -19 بشكل أكبر في المستقبل القريب وأن السفر الدولي إلى البلاد سيصبح أسهل.
البيت الأبيض: محاكمة أبوعجيلة تعكس التزامنا الثابت بمحاسبة من يلحق الأذى بالأمريكيين
اعلن البيت الأبيض عن أن محاكمة “أبو عجيلة” الضابط الليبي المتهم بصنع قنبلة طائرة لوكيربي تعكس التزام الادارة الامريكية الثابت بمحاسبة من يلحق الأذى بالأمريكيين.
حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو
أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالروح الرياضية التي تحلت بها إدارة ناديي الأهلي والزمالك، خلال مباراة الفريقين بدوري سيدات الكرة الطائرة، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين.
محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو
ردّ ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، على المنتقدين لمحمد صلاح على عدم تهنئته المغرب على إنجازه التاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 بقطر.
كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار .. أزهري يقدم النصيحة
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه عبر موقع صدى البلد، يقول صاحب السؤال : كيف عالج الإسلام غلاء الأسعار وقت الأزمات؟
حكم تجسيد القصص القرآني في الأعمال الفنية.. علي جمعة يرد
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول هناك بعض الكُتاب
انتقاما من الأم.. أب مصري يعذب بناته الـ3 في المنزل| تفاصيل مروعة
تصدر مواقع التواصل الإجتماعي استغاثة من 3 بنات تعرضن للتعذيب على يد والدهم، ويظهر فيها آثار علامات جروح حمراء اللون على مناطق متفرقة من أجسادهن وكدمات باللون الأزق.
موقف محرج لوزير المالية السوداني أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي| فيديو
تعرض وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الاثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.
قتل أمه وأبوه وأخوه..القصة الكاملة لتخلص عامل من أسرته في كفرالشيخ
جريمة مأساوية في محافظة كفرالشيخ..حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب مهما بلغت الجريمة من بشاعة، ومهما حوت تفاصيلها من خيانة من أقرب الأقربين، وفي هذه الواقعة التى جرت أحداثها في محافظة كفرالشيخ، تجسدت كل معاني الخيانة والخسة بعد أن تملك الشيطان من نفوس الإبن الأصغر، للتخلص من شقيقه ووالديه بطريقة بشعة بسبب خلافات آسرية فيما بينهم.
مواعيد صرف معاشات ديسمبر بالزيادات الجديدة
يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات لشهر ديسمبر بالاضافه الي العلاوة الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، للمستحقين للزيادة حيث بداء صرف العلاوة الاستثنائية من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 الماضي ومستمرة حتى الان مع كل شهر. موعد صرف معاش شهر ديسمبر يبدأ صرف معاش شهر ديسمبر بدايه شهر يناير من
أنغام تشارك جمهورها صورا جديدة.. و الجمهور: نورتي الدنيا
شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وخطفت انغام انظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها. وجاءت تعليقات جمهورها كالآتي: نورتي الدنيا ، حمدلله بسلامتك ، يارب دايما وسط جمهورك و اهلك .