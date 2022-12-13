حدث ليلًا| مواعيد صرف معاشات ديسمبر بالزيادات الجديدة.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. موقف محرج لوزير المالية السوداني.. أب مصري يعذب بناته الـ 3 في المنزل

ينشر موقع “صدى البلد”، ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي يأتي من أبرزها الموضوعات التالية:

يرغب عدد كبير من المواطنين في سداد فاتورة التليفون، لتفادي الغرامات الموقعة في حالة التاخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومنع انقطاع الخدمة والتي هي تتصل بخدمات الانترنت.

أصبح عدد الخريجيين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع.. المزيد

حرصت المطربة المغربية، ابتسام تسكت على طمأنت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لم تكشف تفاصيلها.

تسعى الدولة بشكل مكثف لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وتحظي بثقة المجتمع طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة. وقامت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعداد ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي هذه الأمور لتنفيذها على أرض الواقع. وأكد الدكتور

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعه الأزهر سؤالا يقول صاحبه: “عندي في الشغل زميل مؤذي سببلي مشاكل كتير.. أتصرف معاه إزاي؟”.....

سيعبر يوم الأربعاء القادم كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 XX يبلغ قطره 7 أمتار ويتحرك بسرعة 6.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 208,456 كيلومتر عند الساعة 01:43 ظهرًا بتوقيت مكة (10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش) ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة الاثنين إنه يعتقد أنه سيتم تخفيف إجراءات الصين بشأن كوفيد -19 بشكل أكبر في المستقبل القريب وأن السفر الدولي إلى البلاد سيصبح أسهل.

اعلن البيت الأبيض عن أن محاكمة “أبو عجيلة” الضابط الليبي المتهم بصنع قنبلة طائرة لوكيربي تعكس التزام الادارة الامريكية الثابت بمحاسبة من يلحق الأذى بالأمريكيين.

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالروح الرياضية التي تحلت بها إدارة ناديي الأهلي والزمالك، خلال مباراة الفريقين بدوري سيدات الكرة الطائرة، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين.

ردّ ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، على المنتقدين لمحمد صلاح على عدم تهنئته المغرب على إنجازه التاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 بقطر.

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه عبر موقع صدى البلد، يقول صاحب السؤال : كيف عالج الإسلام غلاء الأسعار وقت الأزمات؟

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول هناك بعض الكُتاب

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي استغاثة من 3 بنات تعرضن للتعذيب على يد والدهم، ويظهر فيها آثار علامات جروح حمراء اللون على مناطق متفرقة من أجسادهن وكدمات باللون الأزق.

تعرض وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الاثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.

جريمة مأساوية في محافظة كفرالشيخ..حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب مهما بلغت الجريمة من بشاعة، ومهما حوت تفاصيلها من خيانة من أقرب الأقربين، وفي هذه الواقعة التى جرت أحداثها في محافظة كفرالشيخ، تجسدت كل معاني الخيانة والخسة بعد أن تملك الشيطان من نفوس الإبن الأصغر، للتخلص من شقيقه ووالديه بطريقة بشعة بسبب خلافات آسرية فيما بينهم.

يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات لشهر ديسمبر بالاضافه الي العلاوة الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، للمستحقين للزيادة حيث بداء صرف العلاوة الاستثنائية من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 الماضي ومستمرة حتى الان مع كل شهر. موعد صرف معاش شهر ديسمبر يبدأ صرف معاش شهر ديسمبر بدايه شهر يناير من

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وخطفت انغام انظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها. وجاءت تعليقات جمهورها كالآتي: نورتي الدنيا ، حمدلله بسلامتك ، يارب دايما وسط جمهورك و اهلك .