حفيدة بهية: كليوباترا للتطوير العقاري داعم رئيسي لمستشفى الشيخ زايد.. فيديو وصور

احتفلت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بمناسبة اقتراب افتتاح المرحلة الأولي من مستشفى بهية الشيخ زايد، داخل موقع المستشفى الجديد بمنطقة الشيخ زايد.
وقامت عدسة "صدي البلد" بجولة داخل مستشفى بهية الجديدة بالشيخ زايد، لرصد أحدث التطورات الإنشائية التي توصلت إليها بهية حتي الآن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولي من مستشفى بهية الشيخ زايد في شهر مارس 2023.
وتحدث أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إلي عدسة "صدي البلد"، عن تحقيق حلم بهية في افتتاح المرحلة الأولي من مستشفى الشيخ زايد، وقال أحمد حسن أنه كان من أوائل الداعمين لمؤسسة بهية وإنشاء مستشفى الشيخ زايد.
وعبر أحمد حسن عن سعادته باكتمال حلم بهية، وتأسيس المستشفى التي لم يتبقي عليها إلا القليل لتستقبل أول سيدة من محاربات بهية وعلاجها بالمجان، ويتمني دعم الجميع لمؤسسة بهية حتي تكتمل كافة المراحل داخل مستشفى بهية الشيخ زايد الجديدة.
كليوباترا للتطوير العقاري داعم رئيسي
واشارت ليلي سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة بهية، أن حلم بهية مازال يتحقق بمجهودات شركاء بهية الذين يدعمون المؤسسة بشكل كبير، وفي خلال عام وثمانية أشهر تم بناء 8 أدوار من مستشفى بهية الشيخ زايد، وسوف يتم استقبال أول سيدة داخل المستشفى في مارس 2023.
وتابعت ليلي سالم، أن شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" لها دورًا كبيرًا في بناء مستشفى بهية الشيخ زايد، وتعد شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" شريك لا يتجزأ من مؤسسة بهية، وهي شركة سفيرة لمؤسسة بهية في كل مكان، وعقبت ليلي أنه شرف كبير كون كليوباترا للتطوير العقاري داعم رئيسي لمستشفى بهية الشيخ زايد.
وعقب المهندس ماجد حمدي، عضو مجلس إدارة بهية، أنه متبقي أقل من 100 يومًا علي افتتاح المرحلة الأولي من مستشفى بهية الشيخ زايد، وهدفنا هو اطمئنان كل سيدة مصرية علي صحتها، وتقوم عائلة بهية بالتعاون سويًا للانتهاء من الحلم الذي ينتظره الجميع وهو مستشفى بهية الشيخ زايد.
واوضح ماجد حمدي، أن شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" قدمت لمستشفى بهية الشيخ زايد كافة السيراميك والبورسلين وكل الأجهزة الصحية، وهي مبالغ ضخمة ساهمت بها شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" للمساهمة في بناء مستشفى بهية الجديدة.
واكمل ماجد حمدي، أن شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" آمنت بدور بهية والهدف الذي يتم إنشاء المستشفى من أجله، وبمساعدة كليوباترا سوف ننتهي في الميعاد المحدد لافتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بهية لجعل كافة سيدات مصر مطمئنة علي صحتها.
وعلقت الدكتورة جيلان، المديرة التنفيذية لمؤسسة بهية، علي دور شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" وعلي كافة إسهاماتها مع مستشفى بهية الشيخ زايد، وقالت أن بهية كانت لن تقدر علي إتمام حلمها دون دعم شركة "كليوباترا للتطوير العقاري"، وقامت الشركة بإمداد المستشفى بكافة السيراميك والبورسلين للمبني ككل، وليست المرحلة الأولي فقط.
ونوهت جيلان، أنه بمساعدة شركة "كليوباترا للتطوير العقاري" ساندت مستشفى بهية لتحقيق حلمها، وإنشاء مبنى مكون من 8 أدوار، وهم مقسمين إلي ثلاث أدوار تحت الأرض، ودور أرضي، وأربع أدوار فوق الأرض، وهذا المبني بما يوازي مساحة 34 ألف و500 متر.