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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم أسيء للصعايدة..أول رد من طبيب الـ 3 توأم: حساب مزيف على فيسبوك

الدكتور مدحت سليمان
الدكتور مدحت سليمان

" الصعايدة غير " وتعليقات ساخرة على رجال ونساء الصعيد عبارات تسببت في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعد أن دونها أحد الأطباء على صفحته تعليقا على صورة لطبيب أجرى ولاة توأم ثلاثي لربة منزل بقرية بني شعران باسيوط مما اعتبره رواد الفيس بوك من الصعايدة سخرية من رجال الصعيد ولحظات وانهالت التعليقات الغاضبة بسبب السخرية من الصعايدة والذي تسبب في قيام صاحب الصفحة بإغلاقها .. الطبيب الذي أجرى الولادة يكشف تفاصيل الأزمة 

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وقال الدكتور مدحت سليمان الطبيب الذي قام بتوليد الحالة وصاحب الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في تصريحات لـ " صدى البلد " انه أثناء تواجده بالمستشفى حضرت إلى استقبال الطوارئ بالمستشفى ربة منزل في حالة وضع ولم يكن معها تحقيق شخصية لمعرفة سنها ولكن دورنا في المستشفى إنقاذ حياة أي شخص وبعد ذلك نستكمل البيانات وتم دخولها على الفور إلى غرفة العمليات لأنها كانت في حالة ولادة وبالفعل نجحنا في إنقاذها ووضعت 3 توأم ولا نعرف سنها ولكن ممرضة قال انه سنها لا يتعدى 16 عاما .

وتابع : بعد خروجي من غرفة العمليات مع كل ولادة بحتفل بالمولود بان أقوم بحمله والتقاط صور لي وأنا احمله وانشرها على صفحتي الفيس بوك احتفالا بقدوم المولود ولكن هذه المرة اختلف الأمر لان الولادة كانت لتوأم 3 أطفال فقمت بنشر صورتي معهم وعلقت عليها " ولادة توأم ثلاثي أولاد أحمد ، زين .محمد .. مش الفكرة إنها ولدت ثلاثة الفكرة أن الأم عندها 16 سنة " فقام أحد الأشخاص بحساب اكونت على الفيس بوك باسم " د . ماجد محمد عبدالرازق  بأخذ صورتي وأنا احمل التوأم وتعليقي على الولادة ونشرهم على صفحته على الفيس بوك وأضاف عبارة " الصعايدة غير " ولم يكتفي بذلك بل شارك في التعليقات على الصورة بتعليق حيث قام احد الأشخاص بتعليق على الصورة بعبارة " نساء حلال فيها الأكل يا دكتور ورد صاحب حساب الفيس بوك قائلا :" هي وعاء .. معملتش انجاز .. الرك على الراجل .. حلال فيه الأكل " وبعد لحظات اختفت الصفحة من على الفيس بوك .

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