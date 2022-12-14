الفاتورة الإلكترونية.. لماذا تصر نقابة الأطباء على رفضها رغم مد التسجيل

منذ إعلان مصلحة الضرائب بدء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على أعضاء النقابات المهنية، وقوبل هذا القرار بحالة كبيرة من الرفض من عدد من النقابات رفضاً للفاتورة الإلكترونية وتعددت الدعاوى التى رفعتها النقابات ضد القرار، وطالبوا بإرجاء التطبيق أو إلغائه، من بينها نقابة الأطباء.

دعوى نقابة الأطباء

وقد أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وطلبت نقابة الأطباء فى الدعوى التى حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، بمنظومة التسجيل الإلكترونى، والتوقيع، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، لحين الفصل فى دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

وأوضحت النقابة تفاصيل الاجتماع، الذى استمر لأكثر من 3 ساعات بين ممثلى نقابة الأطباء، وأكدت النقابة فى بيان أن الوزارة لم تمنح أى استثناء لأى فئة مهنية، وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الإلكترونى يعد آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيًا كان؛ إنما يلتزم بها الممول الضريبى أيًا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أى تبعات ضريبية أخرى.

لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية

وأضاف البيان: "أكد مسؤولو الوزارة أن التسجيل مجانًا بمصلحة الضرائب حتى 15 ديسمبر الجارى بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الإلكترونى، وأضافوا أن إصدار الفاتورة الإلكترونية للممول الضريبى الذى يتعامل مع ممول ضريبى آخر، بينما الإيصال الإلكترونى هو الممول الضريبى الذى يقدم خدمة أو منتجا للجمهور، ما ينطبق على الأطباء فى العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقومون بالتسجيل فى المنظومة الإلكترونية ثم يتقدمون بطلب إرجاء للتعامل بالإيصال الإلكترونى الذى سيتم تطبيقه فى عام 2025".

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، على ألا يتم تطبيق أى إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة. من ناحيته، طلب نقيب الأطباء مد فترة التسجيل مجانًا عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر الجارى، وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.

من جانبه، قال أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة تتخذ جميع المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت فى سبيل ذلك للمزايدات ولا تصرح إلا بالحقائق.

اجتماع موسع للنقابات الفرعية للأطباء

و عقد أمس بالنقابة العامة للأطباء الإجتماع الموسع الذي طلبته النقابات الفرعية للأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب والمعروض على نقابة الأطباء وإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، وبحضور بعض النقباء وأعضاء مجالس ١٦ نقابة فرعية هي جنوب سيناء والقاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء والفيوم واسيوط وسوهاج ودمياط والمنيا ومرسي مطروح والجيزة والدقهلية والسويس والغربية والبحيرة والمنوفية ومشاركة النقابة العامة للأطباء، وعلى مدار خمس ساعات تم المناقشة التفصيلية لتفاصيل وتبعات المنظومة الالكترونية على الأطباء ومواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، وصدر عن الإجتماع عدة قرارات أهمها:

1- التأكيد على رفض نقابات الأطباء الفرعية لإلزام الأطباء بالتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الالكترونية وتضامن الفرعيات مع النقابة العامة في الدعوى القضائية المقامة منها لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشمول الأطباء في المنظومة

2-قيام النقابات الفرعية للأطباء بعقد اجتماعات موسعة مع أطباءها لإطلاعهم على كافة التفاصيل ومشاركتهم في إتخاذ القرارات نحو ملفي المسؤولية الطبية والفاتورة الالكترونية.

3-سرعة مخاطبة وزارة المالية بتشكيل اللجنة المشتركة مع النقابة وبحث المشكلات المتعلقة بتطبيق المنظومة الالكترونية والتأكيد على عدم تحمل الأطباء أية أعباء مالية نظير تطبيق آلية الايصال أو الفاتورة الالكترونية وحساب المصروفات والتي يتعذر فيها حصول الطبيب على فاتورة بها، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

4-التأكيد على شمول مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب على بنود كارثية لا بديل عن تعديلها وأخرى مبهمة يجب توضيحها، والتأكيد على ضرورة تضمن القانون الآتي :

- عقوبة الحبس والغرامة تكون فقط على مقدم الخدمة الطبية الذي يقوم بإجراء غير مرخص له مزاولته وفي غير حالات الطوارئ أو الذي أهمل إهمالا جسيما تسبب في ضرر للمريض أو الذي استخدم آلات ووسائل غير مسموح بها من الدولة ، وللمنشآة الطبية غير المرخص لها وتكون العقوبة في هذه الحالة على إدارة المنشأة.

- في حالة حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي من مقدم الخدمة الطبية المرخص له والمؤهل تكون العقوبة هي التعويض المادي للمريض أو ذويه تبعاً لدرجة الضرر.

- أن يتم النص على مخاطبة قضايا المسؤولية الطبية سوى بهذا القانون ولا تطبق أية عقوبات جنائية أو مدنية سوى المقررة في هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقوانين واللوائح الإدارية والنقابية.

- أن ينص بشكل واضح على تحمل صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المنصوص عليه في مشروع القانون للتعويض المادي الذي يحكم به لصالح المتضرر أو ذويه إضافة إلى تحمله الغرامات.

- أن ينص على أن تعود حصيلة الغرامات إلى ميزانية التأمين الصحي.

- أن ينص على عدم قبول التقاضي بالتعويض إلا بعد صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

- أن ينص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفروعها هي المختصة دون غيرها بتلقي شكاوى الضرر الطبي التي تقدم في جميع جهات التحقيق المختلفة.

- أن ينص على تشكيل لجان نوعية طبية تتبع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويكون دورها فحص الشكاوى وإعداد تقرير طبي فيها.

5- قيام النقابات الفرعية للأطباء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاطلاعهم على التفاصيل وطلب القيام بدورهم التشريعي بما يحقق استقرار المنظومة الصحية.

وأكد د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء أنه سيتم إعداد رد تفصيلي على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء المناقشات مع النقابات الفرعية وإرساله خلال أيام إلى أمانة مجلس النواب و مقدمي المشروع، وأضاف الدكتورمحمد فريد حمدي أن ممثلي نقابة الأطباء سيواجدوا في جلسات الإستماع عند مناقشة مشروع القانون.