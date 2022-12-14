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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في احتفالية كبرى..

توفير 66 طن مواد غذائية جافة وتجهيز 121 فتاة بمستلزمات الزواج بالأقصر

احتفالية كبرى بالاقصر
احتفالية كبرى بالاقصر

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الاربعاء ، احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري تضمنت أنشطة الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة في إطار تنفيذ برتوكول التعاون المشترك بين المؤسستين.
حضر الاحتفالية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ. 

 


وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم قافلة حماية اجتماعية لصالح 6 ألاف أسرة مستحقة بالمحافظة، توفر 66 طن من المواد الغذائية الجافة، و40 طن أغطية فضلا عن توفير 4 ألاف قطعة ملابس جديدة ومستلزمات دراسية لصالح 1500 طفل في 52 معهد بالمنطقة الأزهرية في المحافظة.


وتستهدف القافلة الأسر المستحقة في قرى الكلابية ونجع العرب وحاجر الكومير وترعة ناصر ونجع باوسعيد وتوماس وعافية بمركز اسنا، كما سيتم توزيع محتويات القافلة في عدة مناطق أخرى منها اصفون ونجع جاد الكريم والطود ونجع الطويل والزيقات ونجع الكلاحين . 

تجهيز 121 فتاة بمستلزمات الزواج.. ودكان الفرحة يوفر 26 ألف قطعة ملابس لطلبة الجامعة


وأضاف أنه تم افتتاح معرض دكان الفرحة بكلية البنات جامعة الأزهر، ومن المزمع تنظيم معرض أخر في جامعة الأقصر يومي السبت والأحد يوفر 26 ألف قطعة ملابس وأحذية واكسسوارات لصالح طلبة الجامعة المعد لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجانا.


وأوضح عبد الفتاح أن الاحتفالية تضمنت أيضا تسليم 121 فتاة مستلزمات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة، وحصلت كل فتاة على ثلاجة، وغسالة، وسخان، ومكواه، ومروحة، وبوتاجاز، وأدوات مطبخ، ومفروشات وأغطية، ومحضر طعام، وخلاط.


وعبر المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  عن شكره وتقديره لجهود صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصري في المحافظة من خلال قافلة بهذا الحجم من المتنوع من أنشطة الحماية الاجتماعية لصالح الأسر المستحقة بالمحافظة لافتا إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن بإعتبارها ركيزة اساسية في دعم الفئات المستحقة في مختلف المجالات بهدف توفير حياة كريمة للإنسان المصري.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، على أهمية تفعيل البروتوكول المبرم مع صندوق تحيا مصر خلال الشهر الماضي بهذه السرعة  للتوسع في نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا.

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