المشدد عامين للمتهمين بخطف الأطفال والاعتداء عليهم بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد عامين لـ 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى خطف واستغلال الأحداث المشردين والتعدى عليهم وسرقتهم كرها عنهم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5943 لسنة 2013 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1382 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه فى 8/ 3/ 2022، ٢٠٢٢/١٠/٣٠، قام " احمد ح م " 45 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم بيجام قسم أول شبرا الخيمة، ومحمد أحمد عبدالعظيم احمد" 30 سنة بائع متجول ومقيم ترعة الشابوري قسم ثان شبرا الخيمة، و محمود ص م" 27 سنة عامل ومقيم منشية عبد المنعم رياض بقسم أول شبرا الخيمة بخطف وآخر مجهول المجني عليها قاصر تدعى "عنايات ط.ع" بطريق الاكراه الواقع عليها بأن قاموا بالإمساك بها عنوة واصطحابها بعيدا عن الأهالى لمكان مهجور.

واقترن ذلك بتهديدها باستخدام أسلحة بيضاء وتمكنوا بذلك من شل مقاومتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج على النحو الثابت بالتحقيقات، وسرقوا الأموال المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر بطريق الاكراه بأن قاموا بإشهار أسلحة بيضاء في وجهها مما ترتب عليه من الرعب في نفسها .

