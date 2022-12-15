بريطانيا .. وزير مصري سابق يتقلد منصبا كبيرا في حزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب المحافظين، تعيين رجل الأعمال المصري محمد منصور، الذي تقلد منصب وزير النقل في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في منصب أمين عام لصندوق الحزب.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد جاء إعلان سوناك خلال حفل أقامه الحزب يوم الاثنين الماضي، لمجموعة من المانحين، والذي كان منصور على رأسهم حيث تبرعت شركته "أوناتراك" بأكثر من 600 ألف جنية أسترليني لصالح حزب المحافظين.

وحصل منصور العام الماضي على دور بارز في مجلس الاستثمار الاستشاري الحكومي البريطاني، باعتباره المؤسس لشركة "مان كابيتال" الاستثمارية التي تملكها أسرته.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فلطالما رفض حزب المحافظين تأكيد دور منصور مكتفيًا بالتصريح بأنه "ليس الأمين العام للحزب". لكن مصادر أكدت للصحيفة أن محمد منصور يحظى بمنصب منفصل كـ"أمين عام للصندوق"، وهي وظيفة تتضمن جمع التبرعات والمنح في الفترة التي تسبق الانتخابات البريطانية المقبلة.

ونقلت "جارديان" عن محمد منصور قوله إنه "شرف كبير أن أعين أمينًا لصندوق حزب المحافظين، وعضوًا في فريق أمين الصندوق بالحزب، رئيس الوزراء يتخذ مايلزم من قرارت خلال فترة حرجة تعيشها البلاد، وبصفتي مواطنًا بريطانيًا فخورًا أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد".

أعنى العائلات العربية

العام الماضي، احتلت عائلة منصور في مصر، المركز الثالث في قائمة فوربس لأغنى العائلات العربية بعد عائلة ساويرس التي احتلت المركز الأول ثم عائلة ميقاتي في لبنان.

وتتكون عائلة منصور في مصر من (محمد منصور ويوسف منصور وياسين منصور) بصافي ثروة مجمعة: 5.1 مليار دولار.

ووفقا لفوربس، لدى أعمدة عائلة منصور الأشقاء الثلاثة محمد ويوسف وياسين منصور ( إجمالي ثروة تقدر بحوالي 5.1 مليار دولار، وجمعوا ثرواتهم عبر مجموعة منصور العائلية الضخمة التي أسسها والدهم الراحل لطفي منصور عام 1952 ولديها حاليًا نحو 60 ألف موظف.

وفي العام الماضي، ويبلغ صافي ثروة محمد منصور 2.5 مليار دولار، بينما لدى يوسف 1.5 مليار دولار، وياسين منصور 1.1 مليار دولار.

وتراجع صافي ثروة العائلة منذ أبريل 2020 من 7.4 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار وذلك في 17 يوليو 2021.