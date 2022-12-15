عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يغلق منخفضا ويزيد خسائره عقب قرار الفيدرالي

صدى البلد

أغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض الأربعاء 14 ديسمبر، وزادت من خسائرها عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي قراره بشأن الفائدة.

 

في ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 6.80 دولار أو 0.4% إلى 1818.70 دولار للأونصة، فيما واصل انخفاضه مسجلاً 1808 دولارات للأونصة بعد الإعلان عن رفع الفائدة.

 

رفع الفدرالي معدل الفائدة نصف نقطة مئوية، ليصل بذلك إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪، مع توقعات بتسجيله 5.1% بنهاية 2023.

 

وقال رئيس الفدرالي جيروم باول أن تركيزهم ينصب على تغيير السياسة النقدية لتصبح أكثر تشدداً وليس على تخفيضات الفائدة، وأنهم لا يفكرون في خفض معدل الفائدة حتى التأكد من أن التضخم ينخفض بطريقة مستدامة.

العقود الآجلة دولار التضخم مجلس الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة معدل الفائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

ترشيحاتنا

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تايوان

الدولار يسجل ارتفاعا جديدا بسعر الصرف أمام العملات العالمية

3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل في دفاع سيبراني مشترك

حقيقة تحديد القبلة بجعل الأذن اليسرى في اتجاه المشرق.. علي جمعة يوضح

طقس خريفي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ