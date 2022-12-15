الذهب يغلق منخفضا ويزيد خسائره عقب قرار الفيدرالي

أغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض الأربعاء 14 ديسمبر، وزادت من خسائرها عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي قراره بشأن الفائدة.

في ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 6.80 دولار أو 0.4% إلى 1818.70 دولار للأونصة، فيما واصل انخفاضه مسجلاً 1808 دولارات للأونصة بعد الإعلان عن رفع الفائدة.

رفع الفدرالي معدل الفائدة نصف نقطة مئوية، ليصل بذلك إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪، مع توقعات بتسجيله 5.1% بنهاية 2023.

وقال رئيس الفدرالي جيروم باول أن تركيزهم ينصب على تغيير السياسة النقدية لتصبح أكثر تشدداً وليس على تخفيضات الفائدة، وأنهم لا يفكرون في خفض معدل الفائدة حتى التأكد من أن التضخم ينخفض بطريقة مستدامة.