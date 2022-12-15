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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية يقترب من الأهلى.. والزمالك يفكر فى خطفه.. فيديو

صدى البلد

 


قال الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي يراقب مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدم على قناة "صدى البلد"، «أن النادي الأهلي يرغب في تدعيم صفوفه خلال يناير، بلاعبين أجانب، حيث يري أنه لا يوجد لاعب في الدوري المحلي بالمواصفات التي يريدها المدير الفني سوي مروان عطية».

مفاوضات الأهلي..

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وتابع هاني حتحوت، أنه في حالة دخول الأهلي في مفاوضات مع مروان عطية، سيدخل نادي الزمالك في الصفقة، حيث يرغب الفارس الأبيض في شراء اللاعب منذ الموسم الماضي لكن المفاوضات تعثرت وقتها.

وعن رغبة مروان عطية في انتقال للأهلي أو الزمالك قال حتحوت «مروان عطية يرحب بالانضمام سواء للأهلي أو الزمالك في يناير».

وتابع حتحوت أن هناك بعض من لاعبي الأهلي سيرحلون عن الفريق في يناير على سبيل الإعارة ولكن كولر لم يحدد القائمة حتى الآن.

 

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