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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يشبه مشوار محمد صلاح مع المنتخب بـ ميسي.. فيديو

صدى البلد

 


علق الإعلامي هاني حتحوت، على لقطة جمعت ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، مع المراسلة الأرجنتينية صوفيا مارتينيز،بعد الانتصار الكبير لمنتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية دون رد، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدم على قناة "صدى البلد"، أن تلك اللقطة يجب أن تكون فيلما تسجيليا في حالة تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم.

وواصل هاني حتحوت، أن المذيعة بعثت رسالة شعب ليونيل ميسي لتشعره بالأمان وتحقيق إنجاز تتويج اللقب.

عدم ظهور محمد صلاح..

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وتابع هاني حتحوت "متي نري تلك اللقطة مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ومتسائلاً متي يتجنب الجمهور السؤال عن عدم ظهور محمد صلاح بمستوي متميز مع منتخب مصر بخلاف ما يقدمه مع الريدز.

وأشار هاني حتحوت، «أنا أشبه رحلة محمد صلاح برحلة ميسي مع منتخب الأرجنتين، حيث وصل محمد صلاح للعديد من النهائيات ولم يحقق تلك البطولات"، قائل"اً كل الدعم والتقدير لمحمد صلاح ومنتظرين منك أنت والمنتخب البطولات الفترة المقبلة».

وأكد هاني حتحوت، أن محمد صلاح يحتاج لدعم كبير من الجماهير المصرية، لإعادة الثقة بينه وبين الجماهير والتي اهتزت بعد فشل المنتخب في الوصول لكأس العالم قطر 2022 وفشل تحقيق بطوله إفريقيا، مطالباً الجميع بعدم مهاجمة محمد صلاح ودعمه خلال الفترة المقبلة لبناء جيل جديد يحقق إنجازات للكرة المصرية في المرحلة المقبلة.


‏https://www.youtube.com/watch?v=lewxlC5bzm0

 

ليونيل ميسي منتخب مصر محمد صلاح ليفربول الانجليزي كأس العالم جماهير الزمالك

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