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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل لقاء بلينكن والرئيس السيسي في واشنطن

بلينكن والرئيس السيسي-
بلينكن والرئيس السيسي- أرشيفية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة واشنطن.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "وزير الخارجية بلينكن أكد خلال لقائه الرئيس المصري الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما أشاد  باستضافة بلاده الناجحة لمؤتمر المناخ كوب 27".

وأضافت: "وزير الخارجية بلينكن ناقش مع الرئيس السيسي عددًا من الملفات بينها دور القاهرة المهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وأكد له الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "الوزير بلينكن شدد على أهمية التوصل لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة يحمي مصالح جميع الأطراف".

الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

الرئيس السيسي يلتقي أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي

لقاء مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر

ومساء الأربعاء، أكد أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الامريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للرئيس السيسي أن الولايات المتحدة الامريكية لن تنسي فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الاوسط.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، استقبل الرئيس السيسي أعضاء التجمع، وأكد "على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول، فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات".

وقال بيان الرئاسة أن الأعضاء ثمنوا "عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدين الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، مؤكدين ان الولايات المتحدة الامريكية لن تنسي فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد أعضاء الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي يفتح آفاقاً للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

 

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