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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاهد مروعة.. فئران وثعالب تأكل هدايا عيد الميلاد في مدينة ببريطانيا

فئران وثعالب تأكل
فئران وثعالب تأكل هدايا عيد الميلاد في مدينة ببريطانيا

وثقت مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ستار البريطانية إقدام فئران وثعالب على أكل هدايا عيد الميلاد في بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فقد كشفت مصادر بريطانية عن أكل ثعالب وفئران لهدايا عيد الميلاد المتروكة في الهواء الطلق. 

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ولفتت الصحيفة إلى أنه قد وثقت صور ومشاهدات عينية لـ فئران وثعالب تأكل في  جبال هدايا الكريسماس خارج مستودعات البريد الملكي بينما يدخل الموظفون في إضراب لزيادة الأجور.

وأشارت إلى أن الآلاف من الهدايا التي لم يتم تسليمها تركت في حاويات خارج مستودع البريد الملكي في منطقة فيلتون بمدينة بريستول البريطانية.

فئران وثعالب تأكل هدايا عيد الميلاد في مدينة ببريطانيا 

تغريم عجوز وزع هدايا عيد الميلاد

 

غرمت سلطات مدينة ورسستر البريطانية رجل عجوز ارتدي ملابس سانتا كلوز (بابا نويل) عندما نزل لتوزيع هدايا عيد الميلاد والحلوى على المشاة في الشوارع ببريطانيا. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، منذ ساعات، فقد أوقفت السلطات ميك وورال، 75 عاما، حيث كان يرتدي ملابس سانتا كلوز على دراجته ذات الـ 3 عجلات. 

وقامت السلطات البريطانية بتغريم ميك وورال غرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا ( 1,824 جنيه مصري) بتهمة إثارة الشغب من خلال القيادة في منطقة مشاة.

وكان ميك وورال يوزع الهدايا والحلويات والدمى، كما كان يجمع التبرعات لجمعية خيرية للأطفال عندما تعرض لإخطار الغرامة الثابتة. 

وعلق العجوز البريطاني على الغرامة: “أشعر بخيبة أمل، لكن هذا لن يمنعني، أفعل هذا منذ سنوات، ورفضت استلام إيصال الغرامة، كما أنني سأذهب إلى المحكمة مرتديا زي بابا نويل في عيد الميلاد".

 

 

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