الطقس غدا| استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية وشبورة صباحا على الطرق

تشهد حالة الطقس غدا، الجمعة، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر للبردة على في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ويكون حالة الطقس غدا، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره، حسبما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

ويشهد الطقس غدا نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك أجواء غائمة جزئيا على معظم مناطق البلاد نهارا.

وعن درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 13 درجة.