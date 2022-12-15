عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الدولار يضرب أسعار النفط العالمية ويدفعها للتراجع

ارتفاع الدولار يضرب
ارتفاع الدولار يضرب أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط الخام نحو 1%، خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من المصارف المركزية العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي؛ ما يثير مخاوف من تراجع الطلب.

بحلول الساعة 07:52 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر فبراير 2023- بنحو 0.82%، إلى 82.02 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم يناير 2023- بنسبة 1.04%، إلى 76.48 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 14 ديسمبر، على ارتفاع بنحو 2.5% مع التفاؤل بشأن الطلب.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء، إن المصرف المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

جاء تراجع أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الدولار الأمريكي؛ إذ يضعف صعود العملة الأمريكية الطلبَ على النفط؛ لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفةً لمن يحملون عملات أخرى.

وقالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تينغ: "تتعرض أسعار النفط لضغوط اليوم؛ إذ أثارت التوجيهات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية مخاوف متجددة بشأن النمو الاقتصادي مرة أخرى؛ ما أدى إلى ارتفاع الدولار ودفع أسعار السلع إلى الانخفاض".

أضافت تنغ أن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر نوفمبر كانت "أقل بكثير مما كان متوقعًا؛ ما يزيد من قتامة توقعات الطلب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من القوة مع تباطؤ إنتاج المصانع وامتدادت مبيعات التجزئة للانخفاضات، مخالفة للتوقعات؛ إذ سجلت أسوأ قراءات لها في 6 أشهر وسط ارتفاع حالات كورونا.

ومما أثر أيضًا في أسعار النفط، قالت شركة "تي سي إنرجي" ترانس كندا" إنها تستأنف عملياتها في جزء من خط أنابيب كيستون الخاص بها، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل من النفط في ريف كانساس؛ ما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

وتوقفت انخفاضات الأسعار بتوقعات من وكالة الطاقة الدولية، والتي ترى أن الطلب الصيني على النفط يتعافى، العام المقبل، بعد انكماش هذا العام بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بأكثر من 10 ملايين برميل، الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ مارس 2021.

وزادت مخزونات البنزين الأمريكية 4.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.4 مليون برميل إلى 120.2 مليون برميل.

وقال محللو سيتي، في مذكرة: "ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية مع تقليص المصافي لنشاطها"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب المحللون أن مخزونات المنتجات المكررة ارتفعت أيضًا بقوة مع استمرار طلب المستخدم النهائي في التناقص التدريجي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع صافي الصادرات من المنتجات المكررة.

انهيار الذهب وصعود الدولار عالميا والسر في رفع الفائدة | تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم من توقعات انتعاش الطلب

أسبوع النفط الأفريقي أسبوع النفط الأفريقي 2021 أرباح خيالية لشركات النفط النفط الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

البنك المركزي يلزم البنوك بتخصيص 25 % من محافظ التجزئة لمدة عام إضافي

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. فيديو

فائدة غير مسبوقة..وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لـ الاستفادة من الشهادات الادخارية الدولارية

أشرف صبحى: نسعى لتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي لمواجهة الفساد

كمم فمها.. القصة الكاملة لسرقة عجوز الإسكندرية على يد مسجل خطر

صالح الشيخ: استيراتيجية مكافحة الفساد تخلق جهازًا إداريًا يقدم خدمات متميزة

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش حل سحري لنسف الكرش .. 5 نصائح خارقة تخلصك منه للأبد

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

فيديو

خلعته من 2019 ومقالتلوش.. كيف استرد رجل أمواله وأولاده وتزوج جارة طليقته.. فيديوجراف

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ