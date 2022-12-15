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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مبيدات ومخصبات زراعية ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

حملات رقابية مكبرة
حملات رقابية مكبرة بالبحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري وقسمي الرقابة علي المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة وإدارات التموين والطب البيطري  ومراقبة الأغذية بمركز الدلنجات والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بحملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية أسفرت عن تحرير 21  محضر متنوع وتم ضبط الآتي:

- 215 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجله بوزاره الزراعة.

- 107 عبوة مواد غذائية مختلفة النوع والحجم منتهية الصلاحية.

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- 5 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بصيدلية بيطرية

- 17 عبوة منشطات مختلفة الشكل والنوع مجهولة المصدر داخل احدي محلات العطارة 
- تحرير  4 محاضر مابين ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الاسعار .

حملات رقابية مكبرة بالبحيرة 
حملات رقابية مكبرة بالبحيرة 

- تحرير 5 محاضر لـ 5 محلات للاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية كونهما تدار بدون ترخيص من وزارة الزراعة

- تحرير 10 محاضر جنح صحية وسحب عينتين لارسالهم للمعامل للتأكد من صلاحية الاستهلاك الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

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