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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

ضبط دقيق
ضبط دقيق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المستمرة على الأسواق والأنشطة التجارية والصناعية، لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومروجي السلع الغير صالحة للاستهلاك وكذلك مروجي السلع بأسعار أعلى من السعر المقرر من قبل الدولة، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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أوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في  أنه تشكلت حملة بإدارة تموين القناطر الخيرية، اليوم، لمتابعة حركة بيع وتداول السلع بالأسواق، وتمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بـ 100 شيكارة دقيق بلدي، استخراج 87.5%، زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي 5 أطنان دقيق بلدي، بغرض الاتجار بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتابعت، أنه تم اصطحاب السيارة إلى مركز الشرطة التابع لمكان الملاحقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليمها إلى مركز الشرطة التابع لمكان الواقعة، وتم التحفظ علي الدقيق في أقرب مطحن لحين صدور قرار وكيل النائب العام.

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