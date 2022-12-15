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رئيس التحرير
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حوادث

أشرف صبحى: نسعى لتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي لمواجهة الفساد

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030،هو خلق مجتمع واع بمخاطر الفساد وقادر علي مكافحته، من خلال تعزيز دول المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب.

 جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الادارية والنهوض بدور المؤسسات الاعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز اليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، احتفالية اليوم الخميس بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وعرضت الهيئة فيلما تسجيليا، يتناول شرح واضح ودقيق ليتعرف الحضور علي أعمال اطلاق المرحلة الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.

وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية مكافحة الفساد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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