مدبولي يشهد ترقيع برتوكول بين الشباب والرقابة الإدارية بمجال الحوكمة ومكافحة الفساد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة الرقابة الإدارية" ووزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز التعاون في بين الجانبين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.



ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مذكرة التفاهم تعد أساسا للتعاون وآلية للتنسيق بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والوزارة في مجالات التأهيل وبناء وتنمية القدرات للعاملين بوزارة الشباب والرياضة، والجهات التابعة لها، وللشباب في جميع المحافظات في مجالات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد والموضوعات ذات الصلة.



وأكد على التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك على نحو يُساهم في تحقيق أهدافهما، وإدراكاً منهما بأن إبرام مذكرة تفاهم بينهما سيكون من شأنه تعزيز جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.



وأضاف أن الطرفين يضعان في اعتبارهما أهمية التكامل بين جهود الهيئة والوزارة بما يدعم نشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، ويعزز التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتعظيم هذه الجهود بما يساهم في خلق ثقافة رافضة لكافة أشكال الفساد، كما أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في بناء الشراكة المعرفية والتطبيقية العملية المشتركة.