تعد طريقة عمل الكفتة في الفرن من احسن الطرق التي يمكن أن تقدميها بشكل مختلف .



المكونات:

جهزي المكونات الآتية:

كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة، ويجب تصفيتها من الماء.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات كفتة.

رشّة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة تحضير :

الكفتة في الفرن

امزجي جميع المكونات السابقة جيدًا.

ضعي المزيج في الثلّاجة لمدة ساعة ثم اخرجيه.

ابدئي في صنع أصابع الكفتة ورصيها على شبكة الفرن.

قومي بنثر ماء البصل على الكفتة من أعلى.

ادخلي الكفتة في الفرن الساخن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخرجي الكفتة من الفرن بعد التأكد من نضجها.



ملحوظة ضعى صنيه فيها ماء تحت الشبكه لمدّة ١٠ دقايق الأولى بخار الماء بيعطى تطرية للكفتة.