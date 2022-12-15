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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافآت جديدة .. بدر بانون ينعش خزينة الأهلي فى كأس العالم

بدر بانون
بدر بانون

خسر منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام نظيره منتخب فرنسا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل في المنافسة على حصد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022 بقطر. 

فيما خسر منتخب كرواتيا أمام نظيره منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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بدر بانون مدافع منتخب المغرب ينعش خزينة الأهلي

بعد خسارة أسود الأطلسي امام فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر يحصد النادي الأهلي مكافآت إضافية جراء مشاركة المدافع الدولي بدر بانون ضمن صفوف منتخب المغرب فى بطولة كأس العالم بقطر 2022. 

انضمام بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق لقائمة منتخب المغرب في كأس العالم = 90 ألف دولار في خزائن الأهلي ويزيد المبلغ في كل دور يتأهل له المنتخب بكأس العالم.

مكافآت بدر بانون مدافع الأهلي السابق ومنتخب المغرب تأتي ضمن برنامج توزيع الأرباح علي الأندية الصادر من الاتحاد الدولي.. حيث يتم تعويض الأندية عن كل يوم يشارك فيه أحد لاعبيها بكأس العالم بما في ذلك فترة التحضير للبطولة.. بشرط أن يكون اللاعب قام بتمثيل النادي في آخر موسمين.

بدر بانون المدافع الدولي لمنتخب المغرب وهو حالياً لاعب بنادي قطر القطرى وفقا لبرنامج تعويض الأندية الذى يؤكد علي أن أى فريق لعب له اللاعب آخر عامين وبدر لعب للأهلي من يناير 2021 إلى يونيو 2022 يعنى 18 شهرا 180/24=7.5*18=135 ألف دولار.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مبلغ 10 آلاف دولار لكل ناد على كل يوم يغادر فيه أحد لاعبيه للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر.

وحصد النادي الأهلي وقطر القطري من تأهل المنتخب المغربي الي دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر على (160 ألف دولار لكل نادٍ)، وذلك نظير مشاركة المدافع المغربي بدر بانون لاعب نادي قطر القطري الحالي ولاعب الأهلي السابق، مع منتخب المغرب في كأس العالم.

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