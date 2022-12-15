عرض فيلم كيان على منصة شاهد

يبدأ عرض فيلم الإثارة كيان على منصة شاهد ابتداءً من اليوم 15 ديسمبر، والذي فازت عنه بطلته سمر شِشة بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة بالدورة الثامنة لـ مهرجان أفلام السعودية، بالإضافة إلى فوز الفيلم بجائزة النخلة الذهبية كأفضل تصميم صوت بالمهرجان.



يأتي هذا بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية 2021.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي. الفيلم بطولة سمر شِشة وأيمن المطهّر وإخراج حكيم جمعة.



⁠ أحدث أعمال سمر شِشة مشاركتها في بطولة الفيلم الروائي القصير مسكون، الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر بدورته الافتتاحية 2021، وهو تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأمريكي ديفيد دارغ، وشاركت سمر في بطولته مع الممثلة الأمريكية باريس فيرا.

