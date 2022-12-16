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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لأبي بطول العمر.. ردده يبارك الله في صحته

صدى البلد

دعاء لأبي بطول العمر.. أوصانا ربنا عز وجل بأهمية بر الوالدين وطاعتهما، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحث على هذا الأمر قوله تعالى «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» الإسراء، وكل مسلم يدعو لوالديه بأجمل الأدعية وفي السطور القادمة نقدم دعاء لأبي بطول العمر.

دعاء لأبي بطول العمر

اللهم لا تريني عمرا دونهم، واحفظهم لي من كل شر.

اللهم مبسم أبي لا يضرهم شي اللهم رضاهم والجنه اللهم عافهم واعفو عنهم.

اللهم حرم جسد ابي وامي علي النار و امنهم من عذابك يوم تبعث عبادك.

يارب هو أبي و حبيبي، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه امرا يارب أسعد قلبه، وأطل عمره وابعد عنه كل أذى.

اللهم سندي اللهم ضلعي الثابت اللهم ابي.

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دعاء لأبي الحي

ربي ابعد عن ابي كل تعب واعطه الصحه والعافيه عاجلا غير آجلا يارب.

اللهم حرم على قلب ابي حزن الدنيا وحرم على جسده نار الاخره.

ربي احفظلي اب لم يقصر معي بشيء و امنحه طيلة عمر كما منحنني كل ما اريده.

هو الذي لم أسر يوما في طريق إلا و رأيته سبقني يمهده لي اللهم أبي في كل اتجاهاتي اللهم اطل في عمر أبي.

يارب إنه قطعه مني يؤلمني المه ويبكيني تعبهه اللهم اشفي ابي.

اللهم يا منزل الشفاء ويارافع البلاء ويا مجيب الدعاء يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء البائس اللهم اشفي أبي شفاء لا يغادر سقما يارب انه أغلى ما أملك يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه اللهم أشفي أبي من كل تعب اللهم إني استودعتك اياه.

اللهم إني أستودعك أعز ناسي و أشيائي اللهم صوت أمي و عمر أبي اللهم فرحة عائلتي و عون من حولي أحبتي وزميلاتي اللهم سعادة أهل بيتي و سعة رزقي اللهم بركة مالي و بر ذريتي.

يارب إنه قطعه مني يؤلمني المه ويبكيني تعبه اللهم اشفي ابي شفاء لايغادره سقما.

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دعاء لأبي المريض بالشفاء

اللهُم يا واسع العطاء، ويا مُنزل الشفاء، ويا رافع البلاء، ويا مُجيب الدعاء، اشفِ أبي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك”.

“اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء.

اللهم اشفِ أبي، وأرح قلبه يا أرحم الراحمين”.

“اللهم اشفِ أبي ليعود كما كان، يا رب إنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة الراحة.

اللهم اشفيه شفًاء لا يغادر سقمًا أبدًا” “ اللهم إنك قُلت وقولك الحق [ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ]، اللهم اشفِ أبي من كل ألم يُرهقه.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية”.

“اللهم اشفِ أبي يا حي يا قيوم عاجلًا غير آجلٍ.

اللهم آجره بتعبه واكتب له عافيةً تسري في بدنه”.

“اللهم اشفِ أبي أنت الشافي المعافي.

سبحانك ربي إنّ أبي قد مسّه الضر وأنت أرحم الراحمين”.

“اللهم يا كاشف الضر ويا رافع الغم والكرب اشفِ أبي”.

دعاء لأبي المريض بالشفاء دعاء لأبي بطول العمر دعاء لأبي الحي

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