عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تبدي استعدادها للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب

القادة المشاركون
القادة المشاركون في القمة الأمريكية الأفريقية

قال نائب منسق الشئون الإقليمية بمكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي جريجوري لوجرفو اليوم الخميس، إن واشنطن أبدت جدية واضحة في مكافحة الإرهاب، وأنها شريك يمكن التعويل عليه في هذا الصدد.

 

وأكد لوجرفو أن واشنطن لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه للدول الأفريقية في المجال الأمني في إطار تعاون شامل.

 

وتأتي تصريحات لوجرفو على خلفية القمة الأمريكيبة الأفريقية بحضور نحو خمسين من قادة دول القارة الأفريقية التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الماضي، والتي تتناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل القضايا الأمنية والتعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ووضع إطار لشراكة أكثر عدلا بين الطرفين في مجال التبادل التجاري.

يذكر أن القمة التي تستغرق ثلاثة أيام ستشكل مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة وبحث الأمن الغذائي الذي تراجع مع الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي، لكن أيضا الديمقراطية والحوكمة.

السيسي يلتقى بـ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش القمة الأمريكية الأفريقية

مهدي عفيفي عن القمة الأمريكية الأفريقية.. علامة مضيئة وأكدت قوة الدور المصري|حوار

ويشارك في القمة قرابة 50 وفدا رفيع المستوى يمثلون بلدانا أفريقية في أول قمة من نوعها تعقدها الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن. فيما يرى مراقبون أنه يتعين على قادة أفريقيا عدم اقتصار مشاركتهم في القمة على الحضور، بل يجب إحداث تأثير.

وفي ذلك، قال دانيال أماتي أنيم ، كبير الاقتصاديين في "مبادرة السياسة للتنمية الاقتصادية في أفريقيا"، في مقابلة مع  قناة دي دابليو الألمانية إنه لا ينبغي أن يكون الأمر يتعلق بقضية المشاركة وحضور القمة فحسب، بل يجب تحديد ما تحتاجه القارة الأفريقية وبعث رسالة مفادها أننا مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة. وشدد على ضرورة أن يكون على رأس أولويات القمة التفاوض على إبرام اتفاقيات تجارية عادلة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلدان الأفريقية.

وأكد مارتن آدات المتخصص في الشؤون الأفريقية والمحلل السياسي المقيم في العاصمة الكينية نيروبي، على ضرورة ألا يشارك الزعماء الأفارقة في القمة "بهدف التسول"، على حد قوله. وأضاف أنه يجب تدشين شكلا من أشكال الشراكة التي تخلق مناخا يربح فيه الجميع".

يشار إلى أن قانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف اختصارا بـ "أجوا" مازال في صميم السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعاون التجاري مع أفريقيا منذ صدوره في عام 2000.

واشنطن مكافحة الارهاب القمة الأمريكيبة الأفريقية جريجوري لوجرفو التغير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

لماذا نستغفر بعد الصلاة ثلاث مرات؟.. الإفتاء: لا تتركه لـ5 أسباب

كيف يقضي الميت يومه ويعيش في القبر؟ أسرار البرزخ الشيخ الشعراوي يكشفها

النائبة فاطمة سليم لـ صدى البلد: انترفيو المدارس الخاصة ناقوس خطر مواجهته واجب.. والأمة لن تنهض إلا بالتعليم.. والاستراتيجية الوطنية التعبير الأدق لوصف الجمهورية الجديدة.. والمرأة تحتاج دعم أكثر

هل الموت فجأة من غضب الله ؟ .. و12 دعاء للتحصين من رحيل الغفلة

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

تقديم الكليات العسكرية 2022.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد لسحب الملفات

والدي سابلي 7 آلاف جنيه.. تصريحات أيمن بهجت قمر مع منى الشاذلي

لماذا يطلب الميت الصدقة يوميا ؟ 20 سببا يجعلك تتصدق على الأموات

ترشيحاتنا

إطلالة لافتة.. رضوى الشربيني تتألق رفقة ابنتها في عيد ميلادها| شاهد

شاهد.. زوجة محمد زيدان بإطلالة جريئة تعكس أنوثتها

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

رسميًا.. رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

ثروته أكبر من اقتصاد فرنسا.. من هو برنارد أرنو أغنى رجل في العالم

في يومه العالمي.. 3 فوائد غير متوقعة للشاي

بعد إصابة كينجسلي كومان.. كل ما تريد معرفته حول فيروس الإبل

فيديو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ