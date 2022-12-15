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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم الروائي اليمني المراهقون يشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي

صدى البلد

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار فيلم المراهقون للمخرج عمرو جمال للمشاركة في نسخته الـ73 المقرر انعقادها في شهر فبراير 2023، حيث سيحصل على عرضه العالمي الأول ضمن قسم البانوراما، ويُعد الفيلم الذي استحوذت MAD Solutions مؤخراً على حقوق توزيعه في العالم العربي، هو أول مشاركة يمنية في المهرجان على الإطلاق.

يهتم قسم البانوراما الذي يشارك به المراهقون بمتابعة التطورات الفنية في السينما العالمية المعاصرة وبالأخص الأفلام التي تناقش قضايا وتقدم لمشاهديها تحديات لأفكارهم وعاداتهم. يختار القسم أيضاً عرض أفلام ذات خلفية سياسية أو نسوية أو أية قضايا تشجع على البحث بصورة أعمق في الأمور الفكرية.

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مؤخرًا تم الانتهاء من تصوير الفيلم، كما كان أحد المشاريع الواعدة المشاركة في برنامج عروض قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث تلقى منحة بقيمة 12 ألف دولار بعد عرض أجزاء من الفيلم.

ويستند الفيلم على أحداث حقيقية في عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة. وبعد اكتشاف الأم حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.  

المرهقون من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي ومحمد العمدة بالإضافة لأمجد أبو العلاء. وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

الفيلم إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية وأثار الانتباه عالمياً لأول مرة في الدورة السابقة من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي حيث حصل على منحة تطوير ما بعد الإنتاج لمشروع قيد العمل من قسم Eastern Promises، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل لمخرجه بعد عشرة أيام قبل الزفة (2018) وكان أول فيلم روائي طويل يعرض جماهيرياً في اليمن بعد ثلاثة عقود من اختفاء السينما في اليمن، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة منها جائزة الجمهور في مهرجان سان دييغو السينمائي الدولي بأميركا وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وغيرهم.

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