بسبب حادث قوات اليونيفيل.. نداء عاجل من السفارة الأمريكية للحكومة اللبنانية

أدانت السفارة الأمريكية في بيروت بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود "اليونيفيل" في لبنان.

كما دعت ‏السفارة الأمريكية في بيروت الحكومة اللبنانية إلى التعجيل بالتحقيق في هذا الهجوم ومحاسبة مقترفيه.

وتلقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني عبر فيه عن قلقه من حادثة العاقبية التي أودت بحياة أحد جنود الوحدة الإيرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفيل، وإصابة ثلاثة آخرين حالة أحدهم حرجة.

وبحسب إذاعة النور اللبنانية؛ أكد كوفني "أهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظرا لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في اطار قوات اليونيفيل منذ عقود".

بدوره قدم سليم التعازي بوفاة الجندي الإيرلندي الى وزير الدفاع والدولة والشعب الإيرلندي وخصوصا إلى عائلة الجندي، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد سليم لنظيره الإيرلندي أن " تحقيقًا دقيقًا جاريا في الحادثة لكشف كل ملابساتها".

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي قال في تغريدة على "تويتر": "الحفاظ على سلامة عناصر قوات حفظ السلام واجب انطلاقاً من ايماننا المطلق بأهمية تطبيق القرارات الدولية".