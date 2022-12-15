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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع عنوان خطبة الجمعة غدا.. هل في ليلة الجمعة ويومها ساعتا إجابة أم واحدة .. وكيف أدركها؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع .. عنوان خطبة الجمعة غدا

 

هل في ليلة الجمعة ويومها ساعتا إجابة أم واحدة .. وكيف أدركها؟

 

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خطبة الجمعة ليلة الجمعة الصلاة القران الكريم

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