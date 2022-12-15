نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع .. عنوان خطبة الجمعة غدا
هل في ليلة الجمعة ويومها ساعتا إجابة أم واحدة .. وكيف أدركها؟
يوم الخميس ربنا سيغفر لك ذنوبك بشرط .. وكيل بالأوقاف يوضح
يغفلها الكثيرون.. صلاة إذا تركتها مرة واحدة تسأل عنك الملائكة
من دخل والإمام راكع هل يكبر للإحرام أم للركوع ؟
الدعاء عند الكرب.. ردده بيقين يفرج همك فى دقيقة
8 حاجات.. حافظ عليهم يوميا يفتح الله عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب
هل تجب الكفارة على من حلف ألا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ؟
أقدس كتاب بعد القرآن.. لأول مرة ترجمة "صحيح البخاري" باللغة الأوزبكية