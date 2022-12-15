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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. بيان هام من وزارة الخارجية بشأن مقتل الجندي الإيرلندي

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانية  عبدالله بو حبيب إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني حيث أعرب الوزير بوحبيب عن إدانته الشديدة للحادث المؤلم  الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جندي وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.

وبحسب بيان وزارة الخارجية اللبنانية ؛ فقد قدم الوزير بوحبيب تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجندي، وأبدى أسفه لهذا الحادث الأليم وثقته بأن تحقيقا" دقيقا" قد بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل لكشف كافة ملابسات الحادثة وصولا" لمحاسبة المسؤولين عنها.

‏من جهته، أبلغ الوزير الايرلندي نظيره اللبناني بإمكانية ارسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات، وبأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة خلال إجتماعهما المزمع عقده على هامش تواجده حاليا" في نيويورك.

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