لتطوير سلاح إستراتيجي جديد.. كوريا الشمالية تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع"

بتوجيه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اختبرت بيونج يانج محرك وقود صلب عالي الدفع لتطوير سلاح استراتيجي جديد. وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع المسؤولين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن الاختبار جرى أمس الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد".

وأضافت أن كيم عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول الى البر الرئيسي للولايات المتحدة.