أخبار التكنولوجيا.. 6 ميزات جديدة تصل واتساب وريلمي تطلق هاتف Realme 10s

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعاونت شركة وان بلس OnePlus، لصناعة الهواتف الذكية، مع شركة Marvel، لتقديم نسخة جديدة من هاتف OnePlus 10T، يحمل طابع أبطال سلسلة Marvel الخارقين، وسيتوفر الإصدار المميز من الهاتف لمستخدمي العلامة التجارية في الهند.

منحت شركة "ميتا" Meta الأمريكية، مستخدمي موقع الصور الشهير إنستجرام Instagram، ميزة جديدة تمكنهم من إستعادة حساباتهم مرة أخرى في حال تعرضها للاختراق.

أسرع 14 مرة من آيفون.. شاومي تتفوق على أبل وسامسونج بهاتف جديد

يتميز الإصدار الأخير من هاتف ريدمي الذي تنتجه شركة شاومي الصينية، بمواصفات استثنائية تجعله يتفوق على هواتف آبل الجديدة آيفون 14، مع تقنية شحن هي الأسرع من نوعها في العالم.

يعمل يوتيوب YouTube ، باستمرار على إضافة ميزات جديدة يتم طرحها أولا لعدد صغير من المستخدمين للاختبار ثم إلى يطرحها إلى جميع المستخدمين حول العالم في وقت لاحق، بعضها جزء من ميزات تجريبية تم اختبارها بواسطة مشتركي الإصدار المدفوع YouTube Premium.

لمحدودي الدخل.. ريلمي تطلق هاتف 5G بسعر اقتصادي ومواصفات منافسة

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث عضو في تشكيلة Realme 10، والتي تضم أربع إصدارات مميزة هي Realme 10 4G و Realme 10 5G و Realme 10 Pro و Realme 10 Pro +، والآن ينضم إليها الطراز الخامس Realme 10s.

بإمكانيات جبارة وسعر منافس.. موتورولا تطلق هاتفي Moto X40 و Moto G53

كشفت موتورولا Motorola، عن هاتفين جديدين تحت اسم Moto X40 و Moto G53، وتتميز أحد الطرازات الجديدة بكونه أرخص هواتف 5G في تاريخ الشركة، والآخر بدعم معدل تحديث عال للشاشة.

أطلق تطبيق التراسل الأشهر واتساب، مجموعة جديدة من المزايا لمستخدميه على هواتف آيفون وأندرويد، كان من بينها إضافة الصور الرمزية، والترقيات في المكالمات، وعرض الرسائل النصية مرة واحدة.