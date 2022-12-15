لو بتسببلك إحراج .. كيفية إلغاء التفاعل بالإيموجي في واتساب

أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp ميزة التفاعل على رسائل الدردشة منذ فترة، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل باستخدام "الإيموجي" أو الرموز التعبيرية بدلا من الرسائل الكاملة، ولكن استخدام التفاعل بهذه الرموز قد يؤدى لعدد من المشكلات منها الإحراج وإساءة الفهم عند استخدام الرمز الخاطئ. د

وبحسب موقع India Today فإنه في بعض الأحيان ، يُساء فهم إشعارات رد فعل الرسائل في واتساب WhatsApp ، كما قد يعتقد بأنها إشعار رسالة أو إذا تفاعل العديد من الأشخاص في الدردشة الجماعية مع رسائلك ، فستتلقى سلسلة من الإشعارات التي تكون مزعجة في بعض الأحيان.

ويقدم واتساب WhatsApp للمستخدمين تعطيل إشعارات ردود الفعل على الرسائل أو الإيموجي، من خلال عدد من الخطوات البسيطة للتخلي عن هذه الميزة، وبالتالي التخلص من الإزعاج أو الإحراج التي تسببه:

كيفية تعطيل إشعارات رد فعل رسائل واتساب WhatsApp



افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد أو الآيفون أو تطبيق واتساب للويب على أجهزة الكمبيوتر.

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد أو الآيفون أو تطبيق واتساب للويب على أجهزة الكمبيوتر.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث المتوفرة في الجزء العلوي الأيمن وحدد الإعدادات.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث المتوفرة في الجزء العلوي الأيمن وحدد الإعدادات.

من الخيارات ، انقر فوق وافتح علامة التبويب للإشعارات .



قم بالتمرير وابحث عن خيار رد الفعل.



قم بتبديل وإيقاف تشغيل "إظهار الإخطار للتفاعل مع الرسائل التي ترسلها".

قم بتبديل وإيقاف تشغيل "إظهار الإخطار للتفاعل مع الرسائل التي ترسلها".

والجدير بالذكر أن واتساب يوفر خيارات منفصلة لإيقاف تشغيل إشعار رد فعل الرسائل للمحادثات الفردية والمحادثات الجماعية، لذلك قم بإيقاف تشغيل خيار إشعار رد الفعل ضمن خياري "الرسائل" و "المجموعات".

وكان واتساب قد قدم ميزة تفاعل الرسائل لهواتف أندرويد وآيفون وإصدار الويب مؤخرا، حيث تشبه هذه الميزة ميزة التفاعل المتاحة لتطبيقات إنستجرام وفيسبوك، حيث يمكن للمستخدمين الرد على الرسائل في الدردشات الشخصية أو الجماعية باستخدام رمز تعبيري، ويمكن للمستخدمين الرد على أي رسالة باستخدام الرموز التعبيرية المتوفرة على لوحة المفاتيح الافتراضية.