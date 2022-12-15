فعل هذه الإعدادات فورا.. واحم رسائل واتساب من الهاكرز

شهدت عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي عمليات واسعة من اختراق وتسريب للبيانات، وكانت من بين هذه المنصات تطبيق الدردشة الأشهر عالميا، واتساب WhatsApp، حيث أصبح واتساب في الفترة الأخيرة هدفا من قبل المخترقين لتنفيذ عمليات احتيال بنكية وسرقة بيانات شخصية وبيعها على الدارك ويب.

ويعد تأمين تطبيق واتساب WhatsApp واحدا من الإجراءات الضرورية التي يجب على كل مستخدم تفعيلها، نظرا لأن واتساب يحمل الكثير من البيانات المهمة والوثائق التي يتم ارسالها ضمن الرسائل وغيرها من البيانات المهمة، وبحسب Telangana News فإنه يجب الالتزام بعدد من الإجراءات الخاصة بالحماية لتأمين وحماية حساب واتساب ومنها:

التحقق من التشفير

وعلى الرغم من أن محادثات واتساب WhatsApp يتم تشفيرها افتراضيًا ، فإنه يجب التحقق من التشفير ، حيث ستحتاج إلى مسح رمز QR ضوئيًا أو مقارنة الرمز الرقمي المكون من 60 رقمًا.

افتح الدردشة واضغط على الاسم ، ثم اضغط على التشفير لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، كما يمكن أيضًا التحقق من التشفير عن طريق مقارنة الرمز الرقمي المكون من 60 رقمًا.

تمكين وضع المصادقة الثنائية

ويمنح تمكين التحقق بخطوتين على واتساب WhatsApp مستخدميه طبقة إضافية من الأمان، حيث تتطلب الميزات الاختيارية من المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام بالإضافة إلى OTP عند تنزيل التطبيق مرة أخرى على نفس الهاتف أو على هاتف آخر، وذلك من خلال :

اذهب للإعدادات

اضغط على الحساب

انقر فوق التحقق على خطوتين ثم تشغيل

قم بإنشاء 6 أرقام ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني

انقر فوق التالي ثم حفظ

تعطيل النسخ الاحتياطية السحابية

ويمنح تطبيق المراسلة مستخدميه خيارًا لإجراء نسخ احتياطي لمحادثاتهم كل يوم أو كل أسبوع أو حتى كل شهر، ولكن عندما يتم حفظ الدردشات والبيانات على Google Drive أو iCloud ، لم تعد مشفرة وعرضة للقرصنة، ويمكن تجنب ذلك عن طريق تعطيل خيار النسخ الاحتياطي، وذلك من خلال: