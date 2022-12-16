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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة لحالات تعد وإشغالات بأسوان وإصلاح كسورات وأعمال نظافة بكوم أمبو

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجهياته لمسئولى المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة لمختلف الشوارع والميادين الرئيسية، وداخل المناطق السكنية أيضاً، مع رفع المخلفات أولاً بأول من الحاويات والصناديق ، مكلفاً بأهمية المتابعة الميدانية من مسئولى الوحدات المحلية، والأحياء والقرى لمنظومة النظافة على الوجه الأمثل، مع الاستمرار فى إزالة التعديات، ورفع الإشغالات، بجانب تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية .

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بشوارع سعد زغلول والسوق السياحى بنطاق حى غرب برئاسة محمد ممدوح وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة المقدم أحمد تيسير بجانب قيام مسئولى الحى أيضاً بمصادرة معدات بناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، وهو الذى توازى مع قيام العاملين حى جنوب برئاسة محمد عبد المنعم بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 200 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض.

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جهود المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وذلك بمعاونة الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم عقل صالح مأمور قسم شرطة أسوان أول ، وسط مشاركة لمسئولى الإزالات بالقسم، وفنى التنظيم، وهو الذى تكامل مع الإزالة الفورية فى المهد لعدد 4 شجيرات قام بوضعها المتعدى تمهيداً لتشوين الطوب الأبيض ، وتم الإزالة الكاملة لها.

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتدخل الفورى لإصلاح كسور مفاجئة لخطوط المياه من قبل الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب القيام بمتابعة أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق المدينة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب على الوجه الأكمل.

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أنشطة متعددة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة والذى تم إنهاء 75 % منه، ومن المقرر نهوه خلال الشهرين القادمين مما سيساهم فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر حيث يأتي ذلك فى إطار متابعته للمشروعات الجارية لخلق محاور تنموية جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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