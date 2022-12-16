العثور على جثة شاب مجهول الهوية في عزبة العريان بنجع حمادى

عثر أهالى عزبة العريان بنجع حمادى شمال قنا ، على جثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الرابع من العمر.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد عثور الأهالى بعزبة العريان، على جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر ٣٥ عاماً تقريباً.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و التعرف على هوية صاحب الجثة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.