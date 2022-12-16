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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في عزبة العريان بنجع حمادى

جثة
جثة

عثر أهالى عزبة العريان بنجع حمادى شمال قنا ، على جثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الرابع من العمر.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد عثور الأهالى بعزبة العريان، على جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر ٣٥ عاماً تقريباً.

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و التعرف على هوية صاحب الجثة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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