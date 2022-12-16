الخطر ينتشر من جديد.. كل ما تريد معرفته حول إنفلونزا الكلاب

إنفلونزا الكلاب، أو فيروس إنفلونزا الكلاب، هو مرض تنفسي معدٍ يسببه فيروس الإنفلونزا أ ، على غرار السلالات الفيروسية التي تسبب الإنفلونزا لدى البشر، توجد سلالتان معروفتان من إنفلونزا الكلاب في الولايات المتحدة.
كيف يتم انتشار انفلونزا الكلاب؟
مثل أشكال الإنفلونزا البشرية ، تنتقل إنفلونزا الكلاب عبر الهواء، تخرج إفرازات الجهاز التنفسي إلى البيئة في شكل سعال ونباح وعطس ، حيث يتم استنشاقها بعد ذلك من قبل مضيف جديد للكلاب، تنتشر أنفلونزا الكلاب أيضًا من خلال الأشياء والبيئات الملوثة ، مثل أوعية الماء ، والياقات ، وأسطح تربية الكلاب ، أو من خلال الاتصال بالأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بكلب مصاب.
أعراض إنفلونزا الكلاب
لذا ، كيف تعرف ما إذا كان الجرو الخاص بك مصابًا بأنفلونزا الكلاب؟ هناك العديد من الأعراض التي يجب على جميع المالكين إدراكها.
تتراوح حالات أنفلونزا الكلاب من خفيفة إلى شديدة ، وعلى عكس الإنفلونزا البشرية ، فهي ليست موسمية، ترقب الأعراض التالية على مدار العام:
السعال (الرطب والجاف)
العطس
السيلان الانفي
إفرازات أنفية قيحية
سيلان دموع
حُمى
صعوبة في التنفس