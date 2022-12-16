الخطر ينتشر من جديد.. كل ما تريد معرفته حول إنفلونزا الكلاب

إنفلونزا الكلاب، أو فيروس إنفلونزا الكلاب، هو مرض تنفسي معدٍ يسببه فيروس الإنفلونزا أ ، على غرار السلالات الفيروسية التي تسبب الإنفلونزا لدى البشر، توجد سلالتان معروفتان من إنفلونزا الكلاب في الولايات المتحدة.

كيف يتم انتشار انفلونزا الكلاب؟

مثل أشكال الإنفلونزا البشرية ، تنتقل إنفلونزا الكلاب عبر الهواء، تخرج إفرازات الجهاز التنفسي إلى البيئة في شكل سعال ونباح وعطس ، حيث يتم استنشاقها بعد ذلك من قبل مضيف جديد للكلاب، تنتشر أنفلونزا الكلاب أيضًا من خلال الأشياء والبيئات الملوثة ، مثل أوعية الماء ، والياقات ، وأسطح تربية الكلاب ، أو من خلال الاتصال بالأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بكلب مصاب.

أعراض إنفلونزا الكلاب

لذا ، كيف تعرف ما إذا كان الجرو الخاص بك مصابًا بأنفلونزا الكلاب؟ هناك العديد من الأعراض التي يجب على جميع المالكين إدراكها.

تتراوح حالات أنفلونزا الكلاب من خفيفة إلى شديدة ، وعلى عكس الإنفلونزا البشرية ، فهي ليست موسمية، ترقب الأعراض التالية على مدار العام:

السعال (الرطب والجاف)

العطس

السيلان الانفي

إفرازات أنفية قيحية

سيلان دموع

حُمى

صعوبة في التنفس