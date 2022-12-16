السفير رخا أحمد: السيسي أجري لقاءات مميزة بالقمة الأفريقية الأمريكية

أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بعمل لقاءات كثيرة بالقمة الأفريقية الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن الرئيس السيسي التقى مع وزير الدفاع الأمريكي، من أجل بعث العلاقات العسكرية و التدريبات المشترك.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تقابل مع القادة و الزعماء فى أمريكا، وتم التناقش فى الأمور الاقتصادية، وما تقوم به مصر من برامج لمساعدة الفئات غير القادرة و ما يتم فى مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تقابل مع وزير الخارجية الأمريكي، وتم الحديث عن الأزمات فى المنطقة، والمطلوب حتى يكون هناك استقرار فى المنطقة.