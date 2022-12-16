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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير رخا أحمد: السيسي أجري لقاءات مميزة بالقمة الأفريقية الأمريكية

القمة الأفريقية الأمريكية
القمة الأفريقية الأمريكية

أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بعمل لقاءات كثيرة بالقمة الأفريقية الأمريكية. 

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أيمن السيسي: انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية تأخر لسنوات

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علي حسن عن كلمة الرئيس السيسي بالأمس: قدم روشتة علاج لأزمة الغذاء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن الرئيس السيسي التقى مع وزير الدفاع الأمريكي، من أجل بعث العلاقات العسكرية و التدريبات المشترك.

 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تقابل مع القادة و الزعماء فى أمريكا، وتم التناقش فى الأمور الاقتصادية، وما تقوم به مصر من برامج لمساعدة الفئات غير القادرة و ما يتم فى مبادرة حياة كريمة.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تقابل مع وزير الخارجية الأمريكي، وتم الحديث عن الأزمات فى المنطقة، والمطلوب حتى يكون هناك استقرار فى المنطقة.

 

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