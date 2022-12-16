رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

أكدت جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن إيرادات بطولة كأس العالم 2022، بلغت 7.5 مليار دولار.



وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن إيردات بطولة كأس العالم بلغت 7.5 مليار دولار، وبفارق مليار دولار، عن النسخة الماضية، والتي أقيمت في روسيا 2018.



وأشار إنفانتينو، أن مونديال قطر الأنجح في تاريخ بطولة كأس العالم، مؤكدا أنه كشف الصورة الحقيقية عن المجتمع العربي أمام الجماهير، وأزال الصورة الغير حقيقية التي روج لها البعض قبل البطولة.



ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الفرنسي، الأحد القادم، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتعد قطر أول بلد عربي يستضيف بطولة كأس العالم.