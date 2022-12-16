عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك "سيدات" يهزم الزهور ببطولة الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الزهور بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتيحة الأشواط كالتالي :
8/25
18/25
17/25

يذكر أن فريق "سيدات الطائرة" تغلب على؛ الأهلي 1/3 ووادي دجلة 0/3 بالجولتين السابقتين من الدور ذاته.

ومن المقرر أن تلاقي "سيدات الطائرة" نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من الدور ذاته والمقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصراً  على صالة الفريق المنافس بالإسكندرية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" من : أحمدفتحي مديرا فنيا، وإكرامي هيكل مدربا عاما، ومحمد أنورمدربا، وبلال وتوت معدا بدنيا، وسمية ناجح طبيبا، وشادي فهيم محللا، وهبة حسنين مديرا إداريا ، وهبة محمد إداريا.

 

مرتبط يد 2002 يهزم العبور 40 - 34  بدوري المحترفين


وفاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره العبور بنتيجة 40 - 34 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري المحترفين.

يذكر أن فريق المرتبط تغلب على الشمس بنتيجة 34 - 29 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس بالجولة السابقة من البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره هليوبوليس بالمباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء على صالة الشروق، ضمن منافسات الدور الأول لدوري المحترفين.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من؛ علاء حسن مديرا فنيا، وعمر نعيم مدربا لحراس المرمي، ومحمد السباعي مخططا للأحمال، وعادل قريش طبيبا، وجمال شعبان إداريا.

الزمالك الزهور بطولة الدوري كرة الطائرة الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

ترشيحاتنا

مادة لتعليم قيادة السيارة و3 فترات باليوم.. مقترحات جديدة بشأن المناهج الدراسية

مرض تنفسي يهاجم دولة عربية بشراسة وازدحام شديد بالمستشفيات

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

صلاح يسجل أول أهداف ليفربول أمام ميلان ودياً

السيسي: استمرار التشاور مع “البنك الدولي” لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من أمراض خطيرة .. 3 فوائد غير متوقعة لـ الكيوي

جمال شعبان يكشف أسرارا علمية عن آية في سورة مريم

فستان مميز.. درة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

نجوم الترند.. طلاق غادة عبد الرازق يثير ضجة وتطورات حالة رامي جمال

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ