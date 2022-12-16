طائرة الزمالك "سيدات" يهزم الزهور ببطولة الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الزهور بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتيحة الأشواط كالتالي :

8/25

18/25

17/25

يذكر أن فريق "سيدات الطائرة" تغلب على؛ الأهلي 1/3 ووادي دجلة 0/3 بالجولتين السابقتين من الدور ذاته.

ومن المقرر أن تلاقي "سيدات الطائرة" نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من الدور ذاته والمقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصراً على صالة الفريق المنافس بالإسكندرية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات الطائرة" من : أحمدفتحي مديرا فنيا، وإكرامي هيكل مدربا عاما، ومحمد أنورمدربا، وبلال وتوت معدا بدنيا، وسمية ناجح طبيبا، وشادي فهيم محللا، وهبة حسنين مديرا إداريا ، وهبة محمد إداريا.

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وفاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره العبور بنتيجة 40 - 34 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري المحترفين.

يذكر أن فريق المرتبط تغلب على الشمس بنتيجة 34 - 29 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس بالجولة السابقة من البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره هليوبوليس بالمباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء على صالة الشروق، ضمن منافسات الدور الأول لدوري المحترفين.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من؛ علاء حسن مديرا فنيا، وعمر نعيم مدربا لحراس المرمي، ومحمد السباعي مخططا للأحمال، وعادل قريش طبيبا، وجمال شعبان إداريا.