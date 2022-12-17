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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 9.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2210 مبايعة بقيمة 5.94 مليار درهم منها 199 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و2011 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.61 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 290 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 216 مبايعة بقيمة 651 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 214 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 185 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم.

منطقة القصيص الصناعية الأولى

وسجلت الرهون قيمة قدرها ملياري درهم منها 74 رهن أراض بقيمة 455.34 مليون درهم و441 رهن فلل وشقق بقيمة 1.54 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 693 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 131 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 157 هبة بقيمة 1.29 مليار درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 712 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 227 مليون درهم

دبي تصرفات عقارية برج خليفة الشقق الاراضى

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