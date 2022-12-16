عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعم وتأييد.. الجالية المصرية تحتشد أمام مقر إقامة السيسي في واشنطن

الجالية المصرية
الجالية المصرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مشاهد لاحتشاد الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في واشنطن لإعلان دعمهم وتأييدهم له.

txt

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

txt

بكري : الرئيس السيسي تحدث بلسان أفريقيا في قمة واشنطن .. فيديو

وتشارك مصر بفاعلية في أعمال القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، والتي عقدت في واشنطن من 13 حتى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 قائدًا وزعيمًا إفريقيًا يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة عددا من القضايا التي تتعلق بأزمات عانت منها القارة السمراء، وكان أبرزها "الفقر، ونقص الغذاء، وأزمة الطاقة، والأوبئة، والمياه"، وموضوعات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي.


وعلى هامش القمة الأمريكية الإفريقية، شارك الرئيس السيسي، في جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ، وأكد على الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والمائي، موضحا أن مصر تنظر للرابط باعتباره أمناً قومياً، ما يحتم ضرورة تواجد الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.
 

الجالية المصرية الرئيس السيسي واشنطن السيسي القمة الأمريكية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

بهدف حسين الشحات .. الأهلي يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

صفقاتنا تدريجية .. أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

لا يحمل تصريحا.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

70 يوما فقط بينها شهر رمضان.. الفصل الدراسي الثاني يعاني بسبب الإجازات| تفاصيل

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

نسيت قراءة الكهف يوم الجمعة فهل يجوز تلاوتها بأي يوم؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلى تخطف الأنظار بجمالها

بعد وعكتها الصحية .. أنغام تثير الجدل بجمالها

بعد انفصالها رقم 12.. 5 صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق

تناوَل التين في هذا الوقت وشاهد خسارتك للوزن سريعا

فيديو

الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ