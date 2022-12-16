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الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن أبرز الشائعات التي أنتشرت مؤخراً حول بعض القضايا التي تهم المجتمع، ورد مجلس الوزراء عليها وتصحيحها.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر.

و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، ويتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة.

لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد مجلس الوزراء بعض المواقع الإلكترونية وزارة التجارة والصناعة المركز الاعلامي

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