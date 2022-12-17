العثور على طفلة رضيعة ملقاة بطريق قرية بسمالوط في المنيا

عثرت الأجهزة الامنيه بالمنيا على طفلة رضيعة بطريق إحدى القري بمركز سمالوط شمال المنيا في ظروف غامضة تم ايداعها حضانة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالى علي طفلة رضيعة ملقاه علي طريق الرابط بين قريتي إسطال وعناني، في ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم معاينة موقع العثور على الطفلة وتكليف رجال المباحث الجنائية بالتحري للوقوف علي أسباب الواقعة وفحصها وضبط مرتكبها.

بالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ علي الرضعية داخل حضانة المستشفي مع استكمال تحريات المباحث للوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة أهلية الرضيعة وتحيد وضبط الشخص الذي ألقاها بالطريق العام بشكل يعرض حياتها للخطر، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

