عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على طفلة رضيعة ملقاة بطريق قرية بسمالوط في المنيا

العثور على طفله رضيعه
العثور على طفله رضيعه

عثرت الأجهزة الامنيه بالمنيا على طفلة رضيعة بطريق إحدى القري بمركز سمالوط شمال المنيا في ظروف غامضة تم ايداعها حضانة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا تحقق فوزاً قوياً على الجونه في أول مباراة لـ "رامبو"

محافظ المنيا يعقد لقاءا جماهيرياً لخدمة المواطنين ويوجه بتوفير الدعم لحالات مستحقة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالى علي طفلة رضيعة ملقاه علي طريق الرابط بين قريتي إسطال وعناني، في ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم معاينة موقع العثور على الطفلة وتكليف رجال المباحث الجنائية بالتحري للوقوف علي أسباب الواقعة وفحصها وضبط مرتكبها.

بالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ علي الرضعية داخل حضانة المستشفي مع استكمال تحريات المباحث للوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة أهلية الرضيعة وتحيد وضبط الشخص الذي ألقاها بالطريق العام بشكل يعرض حياتها للخطر، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

المنيا طفلة رضيعة ظروف غامضة العثور على طفل المباحث الجنائية خدمة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

لازم تكسر 3 لعيبة..نبيل الحلفاوي تعليقا على قرارات حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

موضوعات متعلقة

المنيا تحقق فوزاً قوياً على الجونه في أول مباراة لـ "رامبو"

ترشيحاتنا

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

داليا مصطفى : أعشق تربية الكلاب.. وسعيدة بنجاح مسلسل بيت فرح

بالدليل.. رونالدو ينتقل إلى النصر السعودي ولن يعتزل دولياً

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. علي جمعة: بـ4 أذكار قبل وبعد الفجر

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

عبير صبرى تستعرض جمالها فى حفل دير جيست

فستان قصير.. الراقصة دينا تثير الجدل في حفل جوائز ديرجست

أجرأ إطلالة فى حفل الدير جيست.. مايان السيد تستعرض جمالها بفستان ذهبي

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ