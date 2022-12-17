سقوط طلاب وأطفال .. شاهد قتلى ومصابين في إطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو

قالت السلطات الأمريكية إن طالبين قتلا وأصيب طفلان آخران في إطلاق نار الجمعة قرب مدرسة ثانوية في مدينة ويست سايد بولاية شيكاغو.

وكشف مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن الفتيان الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما، وأطلق عليهم الرصاص قرب مدرسة بينيتو خواريز الثانوية.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلن وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة، بينما تعرض صبي وفتاة بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل مقاطع مصورة تظهر وجود الشرطة في مكان إطلاق النار قرب المدرسة.



وقال الرئيس التنفيذي لمدارس شيكاغو، بيدرو مارتينيز، في مؤتمر صحفي "نريد أن نصلي للضحايا"، فيما قالت إدارة التعليم للمنطقة "إن سلامة مجتمع مدرستنا أولويتنا القصوى".

وشهدت شمال شيكاغو في يوليو الماضي حادثة إطلاق نار استهدف موكبا للمحتفلين بعيد الاستقلال حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 24 آخرون.