السعودية تدين بشدة الهجوم على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب جمهورية لبنان، والذي أدى لمقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.

وعبرت الخارجية السعودية عن رفض الرياض التام لكافة أشكال العنف، مؤكدةً دعم المملكة لبعثة "اليونيفيل"، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب أيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

لقي جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان حتفه مساء الأربعاء، إثر هجوم مسلح استهدف قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين كانت تقله رفقة ثمانية من جنود اليونيفيل.

قالت قوات الدفاع الأيرلندية "نؤكد ببالغ الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطيرة في لبنان الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في حالة خطيرة بعد أن خضع لعملية جراحية إثر الواقعة، بينما يتلقى جنديان آخران العلاج بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.