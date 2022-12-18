حملة لتنظيف أسطح المساجد بسيناء استعدادا لفصل الشتاء

أطلقت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، حملة لتنظيف أسطح المساجد استعدادا لفصل الشتاء الجاري ، وذلك بمشاركة أئمة المساجد بمعاونة ومشاركة إيجابية من جانب المواطنين المقيمين بجوار المساجد في القري والتجمعات والمدن علي مستوي المحافظة ، لتنظيف أسطح المساجد وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح.

وشدد مدير عام الأوقاف بالمحافظة، على مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق بتنفيذ حملاتهم المكثفة للتفتيش والمتابعة والإشراف على تنظيف أسطح المساجد وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح تحسبا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

ووجه مدير عام الأوقاف بالقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تستمر حملة التفتيش والمتابعة على نظافة أسطح المساجد بشكل دوري طوال فصل الشتاء.

