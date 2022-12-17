البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5٪ للاجتماع الثاني على التوالي، لكنه أشار إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.

خفض بنك روسيا أسعار الفائدة 6 مرات حتى الآن هذا العام، وظل السعر الرئيسي ثابتًا عند 7.5٪ في أكتوبر، بعد التخفيض في سبتمبر/نيسان بمقدار 50 نقطة أساس، بانخفاض عن 8٪ سابقًا.

فيما رفع بنك روسيا أسعار الفائدة آخر مرة في أواخر فبراير/شباط، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 9.5٪ إلى 20٪ في ذلك الوقت.

وفي بيانه الصادر اليوم، قال البنك المركزي الروسي إن البيئة الخارجية للاقتصاد الوطني لا تزال "صعبة" وتقيد بشكل كبير النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن أسعار المستهلكين تنمو حاليًا بمعدل معتدل، في حين أن طلب المستهلكين ضعيف.

وأشار إلى استقرار توقعات التضخم للأسر والشركات بشكل أساسي دون تغيير، عند مستوى مرتفع، وسط ارتفاع ضغوط التضخم بصورة رئيسية من سوق العمل، وتدهور أوضاع التجارة الخارجية.

يقدر التضخم السنوي الروسي بنحو 12.7٪ في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لبنك روسيا، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4٪.

تشير توقعات البنك الآن إلى انخفاض في التضخم السنوي إلى ما بين 5٪ و 7٪ في عام 2023، قبل أن يعود إلى هدفه في عام 2024.