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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 41 مليون.. وزير الرياضة يتفقد عدد من المشاريع الاستثمارية بمركز شباب أبوحماد

صدى البلد

تفقد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مركز شباب ابو حماد، وعدد من المشروعات الإستثمارية الجارى تنفيذها بالمركز بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك تعاونا جادا بين وزارة الشباب والرياضة، والقطاع الخاص لتنفيذ حزمة من المشروعات التجارية، والمحلات التجارية وتشغليها بما يحقق استفادة قصوي لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية بمركز شباب ابوحماد تتضمن حمام سباحة تحت الانشاء ومنطقة ألعاب وكافيتيريا، و١٤ محل تجارى، على سور المركز، بعائد نقدى يتخطى الـ ٤١ مليون جنيه.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية بمراكز ابوحماد والزقازيق وبلبيس.

 

ممدوح غراب يستقبل وزير الشباب والرياضة لتفقد عدد من المنشآت بمحافظة الشرقية

ومن المقرر ان يعقبها حضور فعاليات منتدى برلمان شباب شرق الدلتا بحضور وزيري التنمية المحليه والشباب والرياضة  ومحافظي دمياط والدقهليه وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة الزقازيق.

 

الجدير بالذكر انه من المقرر ان يتم تفقد مركز شباب ابوحماد وعقد ملتقي توظيفي بالساحة الشعبية بمدينة بلبيس.

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