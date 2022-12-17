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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية قامت بتجهيز الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022-2023 .


وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار.

 

وشددت علي ضرورة أن تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.

 

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تقوم بإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب مرحلة الليسانس، علي أن تبدأ في شهر يناير المقبل.

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امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس

ووجه “جلال”، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، رسالة عاجلة للطلاب بأنه يجب على الالتزام بالمواعيد، لأنه لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان إلا في حدود 10 دقائق فقط.

 

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقَ التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

 

وأضاف أن إدارة شؤون التعليم والطلاب سوف تقوم بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، ويتم إعلانها قبل موعد أول اختبار بثلاثة أسابيع، وأن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار. 

جامعة بنها تكشف استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول  

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس جامعة بنها، لمناقشة استعدادات الجامعة للامتحانات، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والمدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، والأمناء المساعدين، ومديرى عموم الشئون الطبية، وشئون التعليم والطلاب، والأمن الإدارى، ورعاية الشباب.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإدارى، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، بإلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدنى بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

استعدادات جامعة الإسكندرية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية ، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، سير امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم)، واستعدادات الكليات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 والتى تبدأ في مطلع شهر يناير 2023 بحسب الخريطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات
 

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن تفاصيل الخطة الزمنية للفصلين الدراسي الأول والثاني مؤكدا أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول لن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

حيث بدأت الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بينما تستمر الدراسة بـ الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهي في 5 يناير 2023،  وتبدا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023.

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