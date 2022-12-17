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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. بدء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

صورة ارشفية
صورة ارشفية

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لخريجي سنوات 2022 وما قبلها خلال العام الجامعي (2022/2023).

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لخريجي سنوات 2022 وما قبلها خلال الفترة من الأحد 18 ديسمبر وحتى الأربعاء 21 ديسمبر 2022.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

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والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها

والجدير بالذكر بدأ مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والهيئة المعاونة والإداريين بجامعة المنصورة الجديدة.  وذلك عقب افتتاح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة بالطريق الساحلي الدولي

وتم افتتاح مشروع التدريب بحضور  الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور نيفين عاصم مدير المشروع وفريق المشروع من جامعة عين شمس متمثلا في الأستاذ الدكتور مني عبدالعال مدير ادارة تطوير التعليم والفريق الاداري للمشروع،   الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب ومنسق التدريب بجامعة المنصورة الجديدة و عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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