هيئة تعليم الكبار: نعمل على سد منابع الأمية في مصر

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ان هناك ثلاثة منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما الثالث هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.

وأضاف ناصف لـ صدي البلد أنه يمكن للأمي التوجه إلى الأماكن المخصصة مثل المساجد والمدارس ومراكز الشباب لمعرفة خطوات وبدء الدراسة، موضحا أنه فى البداية يخضع المتقدم لاختبار قياس مستوى لمعرفة ما إذا كانت لديه أبجديات القراءة ومعرفة الحروف وخلافه، فإذا كان الشخص لديه هذه المهارة يلتحق بالدراسة لمدة ثلاثة شهور بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بعد ذلك يعقد له امتحان إذا اجتازه ونجح يتم منحه شهادة محو الأمية، أما بعض الدارسين قد يحصل على شهادة محو الأمية فى 6 شهور وأقصى مدة دراسه 9 شهور، وتعقد 4 دورات امتحانية خلال العام للدارسين.

وأوضح أن القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.

قال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مصر استطاعت خلال 5 سنوات تقليل نسبة الأمية من 29% إلى 24.2%، من خلال اتباع استراتيجيات جديدة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى وفى ضوء رؤية مصر 2030.

وأكد محمد ناصف لـ صدي البلد أن الخطة الخاصة بالهيئة ترتكز على سد منابع الأمية، وتمّ وضع مجموعة من الأسس التي تحد من عمليات التسرب من التعليم، ووزارة التربية والتعليم تطور وتبني المدارس وأيضا المدارس الافتراضية.





وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أن الهيئة تمد يدها لكل قطاعات الدولة بما فيها الجامعات التي أحدثت طفرة في ملف تعليم الكبار فقد نجح طلاب الجامعات والأزهر فى محو أمية 395 ألف مواطن، كما استعانت بالمعلمين والفصول الافتراضية لاستكمال مسيرتها، موضحا أن الهيئة سعت لتوسيع المبادرات مثل مؤسسة بلا أمية مع شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وأيضا تتوجه الهيئة طبقا لتوجه الدولة لتقديم هذه الخدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.



وأردف ناصف: لدينا ما يقرب من 5 ملايين متحرر من الأمية ونتيجة استحداث آليات جديدة فى برامج محو الأمية نجحنا فى محو أمية 279156 دارسا، أى بنسبة 179% خلال الربع الأول من العام الدراسى الحالى 2022 /2023، لكن عدد الأميين التقديرى حتى 30 سبتمبر الماضى بلغ 16396602، أى بنسبة 24.25% من إجمالى المواطنين فى مصر، بعدما كانت النسبة 29% فى آخر تعداد سكانى تم إعلانه، والذى كان فى 2017.

وتحتل محافظات المنيا، أسيوط، البحيرة، سوهاج، قنا المراكز الخمسة الأولى فى عدد الأمية فى مصر، بينما تحتل محافظات السويس، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء المراكز الخمسة الأخيرة فى عدد الأمية فى مصر وهذه الإحصائيات حتى 30 يونيو 2022 للشريحة أو الفئة العمرية 15 عاما فأكثر.