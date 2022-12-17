ضربات روسيا مستمرة.. عمدة كييف: نصف سكان العاصمة يعيشون دون تدفئة

أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم السبت، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية يعيشون دون تدفئة، وثلثهم بلا كهرباء.

وأوضح كليتشكو في تصريحات لإذاعة "هيرومادسك" الأوكرانية، أن إمدادات المياه أعيدت إلى العاصمة الأوكرانية، في حين أن ثلث السكان ما زالوا دون كهرباء ونصفهم ليس لديهم تدفئة بعد الضربة الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

ولفت: "تمت استعادة إمدادات المياه لجميع سكان العاصمة، نصف سكان كييف لديهم بالفعل تدفئة، ونحن نعمل على إعادتها إلى جميع سكان المدينة"، مؤكدًا أنه "تمت إعادة توصيل ثلثي كييف بمصدر الطاقة".

استمرار انقطاع الكهرباء

وأضاف كليتشكو أن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال قائما حيث كان هناك عجز كبير في توليد الطاقة، وأن التقنين سيستمر.

وأوضح أن شبكة مترو العاصمة عادت إلى الخدمة بعد أن توقفت القطارات عن العمل وبدأت المحطات في العمل كملاجئ بعد تحذيرات من الغارات الجوية على مستوى البلاد يوم الجمعة.

وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 من أكتوب الماضي، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم الروسي، الذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.

وشُنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.